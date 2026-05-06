Мирный житель Донецка госпитализирован после подрыва на боеприпасе

Пострадавший доставлен в больницу

Мирный житель Донецка подорвался на боеприпасе. Инцидент произошел в Киевском районе города. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

- По поступившей информации, в Киевском районе при детонации взрывоопасного предмета получил ранения мужчина 1969 года рождения, - заявил он.

Глава Донецка добавил, что раненого уже доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

- Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, - отметил Алексей Кулемзин.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР в результате атак ВСУ за сутки пострадали трое человек, включая ребенка. Так, в Никитовском районе Горловки мальчик 2012 года рождения получил ранения при взрыве кассетного суббоеприпаса. В этом же районе города от атаки БПЛА ВСУ пострадал мужчина 1971 года рождения. В Калининском районе Горловки мужчина 1962 года рождения подорвался на взрывоопасном предмете.

