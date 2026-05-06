Мирный житель Донецка госпитализирован после подрыва на боеприпасе

Мирный житель Донецка подорвался на боеприпасе. Инцидент произошел в Киевском районе города. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.
- По поступившей информации, в Киевском районе при детонации взрывоопасного предмета получил ранения мужчина 1969 года рождения, - заявил он.
Глава Донецка добавил, что раненого уже доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
- Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, - отметил Алексей Кулемзин.
Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР в результате атак ВСУ за сутки пострадали трое человек, включая ребенка. Так, в Никитовском районе Горловки мальчик 2012 года рождения получил ранения при взрыве кассетного суббоеприпаса. В этом же районе города от атаки БПЛА ВСУ пострадал мужчина 1971 года рождения. В Калининском районе Горловки мужчина 1962 года рождения подорвался на взрывоопасном предмете.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Купол Донбасса» за сутки уничтожил три дрона над ДНР
Три беспилотника сбиты над ДНР за прошедшие сутки (подробнее)