Волонтеры из Москвы организовали праздник для пожилых мариупольцев ко Дню Победы

Волонтеры из Москвы организовали праздник для пожилых жителей Мариуполя ко Дню Победы. Постояльцам дома ветеранов №1 привезли гигиенические наборы. Об этом сообщили в Администрации Мариуполя.

- В Центр социального обслуживания населения Орджоникидзевского района москвичи доставили настольные игры для содержательного досуга получателей социальных услуг. Также для пожилых жителей левобережья организовали праздничный концерт, - рассказали в Администрации городского округа.

Также Московские волонтеры с гуманитарной миссией посетили города Луганской Народной Республики.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе активно готовятся к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии Дня Победы сотрудники муниципального учреждения «Зеленстрой» приступили к высадке новых цветов на городских клумбах.

Кроме того, сообщалось, что ко Дню Победы Военная комендатура ДНР восстановила в Мариуполе памятник пионеру-герою Анатолию Балабухе.

