8 мая «Шахтер» Донецк сыграет с «Ростовом-2» во Второй футбольной лиге РФ. Фото: ФК «Шахтер» Донецк

Донецкий «Шахтер» 8 мая в рамках седьмого тура Второй футбольной лиги России дивизиона «Б» примет на домашнем стадионе «Ростов-2». Поединок состоится на таганрогской «Форте Арене» в 15:00.

Команды подходят к очному противостоянию в качестве прямых конкурентов за лидерство. На данный момент «горняки» занимают вторую строчку в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Подопечные донецкого клуба демонстрируют феноменальную игру в обороне: за шесть проведенных матчей команда пропустила лишь один мяч (в стартовом туре). В активе «Шахтера» четыре победы, и ничья с лидером чемпионата - ФК «Севастополь». В минувшем туре дончане на выезде минимально обыграли «ПСК» из Краснодарского края.

«Ростов-2» - одна из самых забивных команд дивизиона: на их счету 10 мячей, больше только у трех клубов лиги. Сейчас они располагаются на четвертом месте с 12 очками, отставая от «Шахтера» всего на один пункт. Победная серия гостей насчитывает уже три матча, что обещает крайне напряженную борьбу.

Для обеих команд победа в этом матче позволит укрепить позиции на вершине таблицы.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ожидании матчей: Стало известно, кто поможет отремонтировать стадион «Донбасс Арена» в Донецке

Стадион «Донбасс Арена» в Донецке будет восстановлен (подробнее)