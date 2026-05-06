Югра приобрела для Макеевки два новых тягача с цистернами для воды. Фото: Портал «Возродим Донбасс»

Югра приобрела для Макеевки два новых тягача с цистернами для воды объемом 30 кубических метров. А еще регион-шеф передал городу передвижную паровую установка, которая предназначена для разморозки труб отопления. Об этом говорится на портале «Возродим Донбасс».

- Две аналогичные тридцатитонные цистерны, предоставленные округом, у нас уже работают. Они очень сильно выручили город в прошлом году, когда была серьезная засуха. В сутки в водонапорные башни мы доставляем порядка 180 тонн воды. Сейчас, с приходом новой техники, объем увеличится в два раза, что серьезно повлияет на доступность водоснабжения, - рассказал бригадир водовозной бригады Руслан Комаров.

Югра продолжает помогать Макеевке.

Ранее сообщалось, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук с рабочим визитом побывал в Макеевке Донецкой Народной Республики.

