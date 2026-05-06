Участник «Елки желаний» из Макеевки прокатился по детской железной дороге. Фото: Минтранс России

Участник акции «Елка желаний» 8-летний Данил из Макеевки прокатился на детской железной дороге в Донецке после церемонии открытия нового сезона. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.

Еще в 2025 году глава предприятия «Железные дороги Новороссии» встретился с мальчиком и пригласил его прокатиться по детской железной дороге.

- Министр исполнил тогда желание школьника и подарил ему гимнастический мат и кимоно. Генеральный директор ЖДН Андрей Казаков вручил Данилу игрушечную железную дорогу и пригласил его летом прокатиться на настоящей - на малой магистрали в Донецке, - рассказали в Минтрансе России.

Напомним, что 1 мая на Донецкой детской железной дороге в торжественной обстановке состоялось открытие летней учебно-производственной практики 2026 года. Мероприятие объединило ветеранов отрасли, действующих сотрудников и тех, кому только предстоит связать свою судьбу со стальными магистралями.

