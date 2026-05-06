В Мариуполе подготовили 49 машинистов насосных установок для «Воды Донбасса»

В Мариупольском учебном центре ФАУ «РосКапСтрой» завершилось обучение машинистов насосных установок по первому потоку. За это время подготовили 49 специалистов.
Все они - сотрудники ГУП ДНР «Вода Донбасса», которые отвечают за бесперебойную работу насосного оборудования, обеспечивающего водой населенные пункты Республики.
Всего в течение первой половины 2026 года по этой специальности в центре подготовят 166 специалистов. Обучение проходит в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости», который входит в национальный проект «Кадры».
Ранее сообщалось, что в школы Мариуполя в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» поставили новое оборудование для уроков труда и ОБЗР. Теперь школьные мастерские оснащены всем необходимым. Для девочек полностью оборудовали кулинарные зоны с современной техникой и швейные кабинеты. Для мальчиков закупили электрические станки и многофункциональные устройства.
В Мариуполе подвели итоги первого сезона конкурса «Росмолодежь.Гранты»
В первом сезоне конкурса «Росмолодежь.Гранты» приняли участие более 140 жителей Мариуполя