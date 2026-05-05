В ДНР уточняют границы сельхозугодий для создания точных карт плодородных почв

Точная геодезия необходима для повышения плодородия земель Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР актуализируют границы сельскохозяйственных угодий. Как сообщили в Минсельхозе Республики, специалисты Донецкого филиала «Росагрохимслужбы» проводят комплекс мероприятий по уточнению и выносу границ земельных участков в натуру с последующим закреплением межевыми знаками.

Эти работы проводятся с целью обновления существующих кадастровых данных. Использование высокоточного ГНСС-оборудования в режиме RTK позволяет добиться точности определения границ до 10 миллиметров. Такой уровень геопривязки необходим для проведения агрохимических обследований и формирования максимально достоверных карт почвенного плодородия.

Во время подготовительного этапа выяснилось, что в результате боевых действий сохранилась лишь часть пунктов государственной геодезической сети. В сложившейся ситуации специалисты создали собственную геодезическую основу, которая служит для привязки участков и проведения дальнейших исследований.

- Точное определение границ позволяет проводить корректный отбор почвенных образцов и разрабатывать обоснованные рекомендации по внесению удобрений. Это повышает эффективность использования земель и способствует сохранению плодородия почв, - пояснили в ведомстве.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР завершили сев ранних яровых на 95,8% и перевыполнили план по нуту

Более 40% кормовых культур засеяно в ДНР (подробнее)