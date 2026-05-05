Глава ДНР Денис Пушилин и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарчук посетили Макеевку, где оценили качество капитального ремонта лицея №1 «Лидер» и городского Дворца детского и юношеского творчества, а также торжественно открыли Югорский парк.
Новая рекреационная зона площадью почти 48 тысяч квадратных метров создана на месте бывшего сквера 9-й Пятилетки. Парк стал настоящим украшением города и любимым местом отдыха для жителей всех возрастов. Особую радость детям приносят семейство мамонтов - копии знаменитых скульптур из археопарка Ханты-Мансийска, многофункциональный игровой комплекс и цветомузыкальный фонтан.
Однако вопрос его эксплуатации оказался наиболее сложным.
- Фонтан закрытого цикла без подключения в систему водоснабжения. Но вопрос его работы в условиях дефицита воды чувствителен для жителей, поэтому проведем обсуждение и включим фонтан, если горожане поддержат, - заявил Денис Пушилин.
