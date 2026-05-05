В Макеевке открыли Югорский парк. Фото: МАХ/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарчук посетили Макеевку, где оценили качество капитального ремонта лицея №1 «Лидер» и городского Дворца детского и юношеского творчества, а также торжественно открыли Югорский парк.

Новая рекреационная зона площадью почти 48 тысяч квадратных метров создана на месте бывшего сквера 9-й Пятилетки. Парк стал настоящим украшением города и любимым местом отдыха для жителей всех возрастов. Особую радость детям приносят семейство мамонтов - копии знаменитых скульптур из археопарка Ханты-Мансийска, многофункциональный игровой комплекс и цветомузыкальный фонтан.

max.ru/PushilinDenis В Макеевке открыли Югорский парк

Однако вопрос его эксплуатации оказался наиболее сложным.

- Фонтан закрытого цикла без подключения в систему водоснабжения. Но вопрос его работы в условиях дефицита воды чувствителен для жителей, поэтому проведем обсуждение и включим фонтан, если горожане поддержат, - заявил Денис Пушилин.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие объекты восстанавливает Ханты-Мансийский автономный округ в Макеевке

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук побывал с рабочим визитом в Макеевке (подробнее)