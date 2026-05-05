Студотряды ДНР провели субботник у памятника героям Великой Отечественной войны

В городском округе Донецк представители студотрядов ДНР организовали субботник, во время которого убрали и благоустроили территорию вокруг памятника героям Великой Отечественной войны. Молодые люди очистили пешеходные зоны, собрали мусор и привели в порядок прилегающие участки.

- Сегодня мы вместе делаем общее дело, сохраняя память о подвиге наших предков и передавая эти ценности следующим поколениям. Особенно ценно видеть активное участие молодых людей, их неравнодушие и готовность вносить свой вклад в развитие родного города, - отметила заместитель главы администрации Донецка Наталья Куц.

Участники акции подчеркнули важность подобных инициатив для формирования у молодежи чувства гражданской ответственности. А специалист орготдела Донецкого регионального отделения МООО «РСО» Максим Гусаренко добавил, что цель подобных мероприятий - не только в самой уборке, но и в вовлечении молодежи в общественно полезную деятельность.

- Такие акции формируют ответственное отношение к окружающей среде и помогают сохранить историческую память, - заявил он.

