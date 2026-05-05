Спортсмен из ДНР Ростислав Гузов победил на всероссийском турнире по бильярду

Ростислав Гузов показал по-настоящему блестящую игру и сумел завоевать первое место. Фото: ТГ/Швец

В Перми завершился Всероссийский турнир по бильярду, который проходил в честь 81-й годовщины Великой Победы. Соревнования собрали 98 сильнейших бильярдистов со всей страны, которые сошлись в упорной борьбе за призовые места.

Среди участников достойно представил свою Республику спортсмен из ДНР Ростислав Гузов. Об этом сообщил министр спорта и туризма Донецкой Народной Республики Максим Швец.

Он отметил, что спортсмен показал по-настоящему блестящую игру и сумел завоевать первое место.

- Поздравляю Ростислава с отличным результатом и желаю новых побед и покорения спортивных вершин! - заявил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что бильярдист из ДНР Ростислав Гузов стал бронзовым призером Кубка России. Он завоевал медаль престижного турнира в Сургуте.

