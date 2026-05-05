Спортсмен из ДНР Ростислав Гузов победил на всероссийском турнире по бильярду

В Перми завершился Всероссийский турнир по бильярду, который проходил в честь 81-й годовщины Великой Победы. Соревнования собрали 98 сильнейших бильярдистов со всей страны, которые сошлись в упорной борьбе за призовые места.
Среди участников достойно представил свою Республику спортсмен из ДНР Ростислав Гузов. Об этом сообщил министр спорта и туризма Донецкой Народной Республики Максим Швец.
Он отметил, что спортсмен показал по-настоящему блестящую игру и сумел завоевать первое место.
- Поздравляю Ростислава с отличным результатом и желаю новых побед и покорения спортивных вершин! - заявил министр.
Напомним, ранее сообщалось, что бильярдист из ДНР Ростислав Гузов стал бронзовым призером Кубка России. Он завоевал медаль престижного турнира в Сургуте.
