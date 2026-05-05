Мариупольские наездники впервые за несколько лет выступили на соревнованиях. Фото: Администрация Мариуполя

Мариупольские наездники конноспортивного клуба «Асвашани» впервые за несколько лет выступили на официальных соревнованиях, которые прошли в Евпатории. Об этом сообщили в Администрации Мариуполя.

- Лошадей гостям из Мариуполя предоставил местный конный клуб «Ранчо «Дикий Запад», и команда заявилась на выступления сразу в двух категориях - маршрутах с преградами высотой 40 и 90 сантиметров. Маршрут с преградами в 40 сантиметров Ксения Бутовская и Юлия Приходько преодолели без штрафных баллов, а Полина Лоскутова заняла первое место в этой дисциплине, - рассказали в Администрации городского округа.

Там уточнили, что ребята не имели возможности участвовать в официальных соревнованиях с 2011 года.

