Курахово получило гуманитарную помощь из Тулы. Фото: ТГ/Емельянов

Населенный пункт Курахово в Донецкой Народной Республики получил гуманитарную помощь из Тулы. Людям привезли продовольственные наборы, продукты питания, одежду, питьевую воду, посуду и строительные материалы. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства ДНР Илья Емельянов.

- Регион-шеф уже не первый раз помогает жителям Курахово, поэтому дальнейшее взаимодействие с Тульским округом продолжается в полном объеме, - добавил Емельянов.

Он поблагодарил Тулу за оказанную помощь.

Ранее сообщалось, что артисты Донбасс Оперы собрали помощь для пострадавших от паводков в Дагестане. Разгул стихии на Северном Кавказе и масштабные паводки в Дагестане сплотили всю страну.

Кроме того, сообщалось, что в Мариуполь доставили гуманитарную помощь из Санкт-Петербурга. Груз привезли в Мариупольскую школу-интернат №37, досуговый центр и Городскую больницу №2.

