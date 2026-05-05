В Тельманово при поддержке Свердловской области ремонтируют «Братскую могилу советских воинов». Об этом сообщила глава муниципального округа Наталья Великодная.

Специалисты планируют полностью обновить мемориал: отремонтировать центральную скульптуру советского воина, привести в порядок наклонные постаменты и мемориальные плиты.

Кроме того, рабочие сделают гравийные дорожки для удобного доступа к памятнику и озеленят прилегающую территорию. Завершить все работы планируют в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 8-го отдельного батальона беспилотных систем 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр» привели в порядок захоронения участников Миусской наступательной операции, которая проходила в Донбассе в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, ВС РФ восстанавливают памятники героям Великой Отечественной войны в ДНР. Российские военные реставрируют братские могилы и фигуры воинов в освобожденных городах Республики.

