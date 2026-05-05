У Константиновки ВС РФ уничтожили шесть робототехнических комплексов ВСУ. Фото: Минобороны России

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации уничтожили шесть робототехнических комплексов боевиков ВСУ на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве добавили, что ВСУ используют наземные робототехнические комплексы для доставки боеприпасов и материальных средств.

- Часть атак была предпринята на участках дорог, защищенных противодроновыми сетями, что, впрочем, не спасло транспортные средства ВСУ от уничтожения, - рассказали в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что за сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли удары по четырем бригадам ВСУ в районах Артема, Кривой Луки, Константиновки, Рай-Александровки, Алексеево-Дружковки и Николаевки.

Кроме того, сообщалось, что ВС РФ охватили Василевку в ДНР с юго-запада и штурмуют восточные окраины.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские войска заняли более выгодные рубежи и продвигаются к Святогорску

ВС РФ уничтожили немецкую БМП «Marder» и итальянский БТР «Puma» в ДНР (подробнее)