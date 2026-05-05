ВС РФ нанесли поражение ВСУ у Татьяновки, Святогорска, Пришиба и Сидорово в ДНР (архивное фото)

За сутки группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи. ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Татьяновки, Святогорска, Пришиба и Сидорово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

В зоне ответственности российской группировки, которая находится в ДНР и Харьковской области, ВСУ потеряли более 190 человек личного состава, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что за сутки группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи, а также нанесла удары по шести бригадам вооруженных формирований Украины в ДНР и Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 315 военнослужащих, шесть бронемашин и восемь автомобилей.

Кроме того, за сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли удары по четырем бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике.

