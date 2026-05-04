Энергетики продолжают технические работы на юге ДНР

Энергетики провели технические работы во всех районах приморского города. Фото: Администрация Мариуполя

Сотрудники муниципального учреждения «Мариупольгорсвет» продолжают плановые технические работы, направленные на улучшение качества уличного освещения и надежности электросетей в Мариуполе. Как сообщили в администрации городского округа, за прошедшую неделю на улицах города были установлены 116 новых современных светильников.

Параллельно велись работы по обновлению кабельных линий. С привлечением восьми единиц специализированной техники энергетики смонтировали и отремонтировали 3890 метров кабеля. Кроме того, были демонтированы 560 метров старого и не подлежащего ремонту провода.

- Энергетики провели технические работы во всех районах города, - уточнили в городской администрации.

Детальная информация о конкретных участках, где проводились работы, доступна на официальном канале администрации городского округа Мариуполь в мессенджере МАХ по указанной ссылке.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе восстановили спортивную школу «Атлетик»

Объект на улице Куприна в Мариуполе полностью готов к приему спортсменов (подробнее)