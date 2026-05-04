В ДНР борются с ростом онкозаболеваемости

В Республиканском онкологическом центре имени Бондаря в Донецке установили новое современное медоборудование.

Сложная ситуация с онкологическими заболеваниями сложилась в ДНР из-за проблем с экологией и украинской вооруженной агрессии. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» Глава Республики Денис Пушилин.

- Помимо экологической составляющей, все-таки и обстановка достаточно нервная на протяжении 12 лет, они в общем-то сформировали такую сложную ситуацию в плане онкозаболеваний, - пояснил он.

По словам Пушилина, федеральный центр уделяет особое внимание помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, и в регионе активно поддерживают эти усилия. Значительным шагом к улучшению качества медицинской помощи в этой области стала установка нового линейного ускорителя в Республиканском онкологическом центре имени Бондаря в Донецке.

Новый аппарат будет работать в тесной связке с высокотехнологичным компьютерным томографом, который был установлен в центре ранее. Это позволит проводить лучевую терапию с высокой точностью, локально воздействуя на опухоли и минимизируя воздействие на здоровые органы и ткани.

- Это серьезные изменения, которые у нас теперь можно увидеть и ощутить, - подчеркнул Денис Пушилин.

