Кикбоксеры из ДНР завоевали 64 медали на престижном турнире в Ростове

Кубок за первое общекомандное место - также у команды из ДНР. Фото: ТГ/Швец

Спортсмены Донбасса блестяще выступили на XII ежегодном турнире по кикбоксингу «Шолоховская весна» в Ростовской области. Соревнования собрали более 230 участников со всей России. Об этом сообщил министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.

Он отметил, что команда Республики продемонстрировала отличные результаты, завоевав в общей сложности 64 медали. В арсенале сборной ДНР - 31 золотая, 15 серебряных и 18 бронзовых наград.

- Кубок за первое общекомандное место также у нашей команды! - добавил Максим Швец.

Министр поздравил кикбоксеров и их наставников с заслуженными наградами.

Напомним, ранее Глава Минспорта ДНР Максим Швец доложил руководителю региона Денису Пушилину о результатах работы ведомства с начала 2026 года. В Республике прошли аккредитацию 54 региональных спортивных федераций по 56 видам спорта, а также организовали 32 крупных спортивных мероприятия, в которых приняли участие более 3 тысяч человек. Кроме того, более 700 спортсменов из ДНР приняли участие в 70 всероссийских и международных соревнованиях.

