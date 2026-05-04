ВС РФ нанесли удары по ВСУ в районах Красного Лимана и Святогорска в ДНР (архивное фото)

За сутки бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение противнику у Красного Лимана и Святогорска в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Минобороны России, в зоне ответственности российской группировки, которая находится в ДНР и Харьковской области, ВСУ потеряли до 180 солдат, американский бронетранспортер М113, пять бронемашин, 25 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, РСЗО «Град» и три станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что на Краснолиманском направлении Вооруженные силы Российской Федерации продолжают движение в сторону ключевого водного канала Северский Донец - Донбасс. Боестолкновения сейчас фиксируем в районе Старого Каравана и ранее освобожденной Брусовки.

Кроме того, российские войска перерезали маршруты снабжения и передвижения украинских боевиков в направлении Доброполья.

