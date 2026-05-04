Ленинградские строители восстановили дом на улице Артема в Мариуполе.

Строители из Ленинградской области восстановили дом на улице Артема в Мариуполе. Работы затронули как внешний облик здания, так и его внутренние помещения. Об этом сообщили в Администрации Мариуполя.

- Строители заменили разрушенные конструкции фасада и оштукатурили поверхность, придав дому новый вид. Кроме того, был проведен ремонт кровли и отмостки, что обеспечило защиту от осадков и грунтовых вод. Внутри дома проведены работы по ремонту инженерных коммуникаций, - рассказали в Администрации городского округа.

Там добавили, что специалисты особое внимание уделили электропроводке, а также остеклению.

Ранее сообщалось, что на улице Пашковского в Мариуполе восстановили дом. Функции генерального подрядчика на объекте осуществляла компания «РКС-НР». А эксперты «РосКапСтроя» в свою очередь проверяли, как идут работы в многоквартирном доме.

