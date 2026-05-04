Жителям Украинска и Селидово доставили лекарства. Фото: ЕР ДНР

Жители Украинска и Селидово обратились в общественную приемную партии «Единая Россия» за помощью в приобретении жизненно необходимых медикаментов. Из-за регулярных обстрелов и отсутствия работающих аптек люди оказались отрезаны от возможности получить лекарства, без которых многим не выжить. Об этом сообщили в ЕР ДНР.

В ответ на обращения в приемные доставили коробки с медикаментами, собранные неравнодушным фармацевтом из ДНР Юрием. Благодаря его инициативе и слаженной работе общественных приемных помощь оперативно направили в оба города. Местные жители поблагодарили депутата Викторию Жукову и Алексея Муратова. По их словам, эта поставка стала настоящим спасением.

Ранее сообщалось, что артисты Донбасс Оперы собрали помощь для пострадавших от паводков в Дагестане. Артисты и сотрудники театра собрали средства на продукты и предметы первой необходимости для дагестанцев.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ожидании матчей: Стало известно, кто поможет отремонтировать стадион «Донбасс Арена» в Донецке

Стадион «Донбасс Арена» в Донецке будет восстановлен (подробнее)