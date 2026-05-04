«Купол Донбасса» за сутки сбил три дрона ВСУ над ДНР. Фото: ТГ/Пушилин

За сутки над территорией Донецкой Народной Республики система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» совместно с силами ПВО и сводными мобильными огневыми группами нейтрализовала и уничтожила три дрона противника. Об этом сообщили в Штабе обороны ДНР.

Жителей Республики призывают при обнаружении обломков сбитых беспилотников или других взрывоопасных предметов немедленно сообщать по телефонам экстренных служб.

Напомним, что система РЭБ «Купол Донбасса» вместе со сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвратила 61 террористическую атаку со стороны вооруженных формирований Украины. В Донецкой Народной Республике перехватили дроны ВСУ западного производства у электроподстанции и жилых кварталов.

Кроме того, за сутки над Донецкой Народной Республикой система РЭБ «Купол Донбасса», а также силы противовоздушной обороны и сводные мобильные огневые группы нейтрализовали и уничтожили шесть беспилотников противника.

