ВС РФ нанесли удары по ВСУ в районах Святогорска и Красного Лимана в ДНР (архивное фото)

За сутки бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли удары по ВСУ в районах Святогорска и Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, Пристена и Петровки в Харьковской области.

В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, БМП, бронетранспортер «Буцефал», четыре бронемашины, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия, включая польскую самоходную артиллерийскую установку «Krab».

Ранее сообщалось, что за сутки группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи, а также нанесла удары по 15 бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области.

Кроме того, бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли удары по восьми бригадам вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике.

