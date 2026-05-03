В Мариуполе прошла творческая встреча со школьниками. Фото: Министерство культуры ДНР

В Мариупольском русском драматическом театре состоялась встреча с учащимися городской школы №38, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России. Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.

Творческая команда рассказала ребятам, что театр — это сложный и единый механизм, работа которого не ограничивается только выступлениями актеров. Дети активно задавали вопросы, а мастера сцены подробно раскрыли секреты внутренней жизни театра.

Ранее сообщалось, что в праздник 1 Мая активисты «Молодой Гвардии Единой России» в Мариуполе поздравили заслуженных ветеранов труда. Торжественное мероприятие прошло в досуговом центре «Забота», где пожилым людям вручили благодарности и подарки.

Кроме того, в Мариуполе возвращают к жизни одну из старейших школ города - №40, построенную в 1936 году.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе на улице Пашковского восстановили дом

В приморском городе ДНР продолжается восстановление домов (подробнее)