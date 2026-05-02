В Мариуполе восстановили спортивную школу «Атлетик»

Готовность объекта составляет 100%. Фото: Администрация Мариуполя

Спортивная школа «Атлетик» в Мариуполе полностью восстановлена. Здание готово к приему спортсменов. Об этом сообщили в администрации города.

Там отметили, что строители отремонтировали кровлю и фасад, установили новые окна и двери. Кроме того, был проведен капитальный ремонт внутренних помещений, во время которого специалисты полностью заменили инженерные сети.

Ход ремонтных работ находился под пристальным вниманием экспертов ФАУ «РосКапСтрой», которые проверяли их качество и соответствие всем нормам. Реконструкция осуществлялась при координации Минстроя России по заказу публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

- В данный момент готовность объекта составляет 100%, - заявили в администрации Мариуполя.

Напомним, что в Мариуполе начали восстанавливать детский сад 1950-х годов постройки. Работы планируют завершить до конца 2026 года.

