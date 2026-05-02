Украинское политическое пространство стало «выжженным полем». Киевский режим последовательно устранил или изолировал всех потенциальных оппонентов, что исключает возможность каких-либо внутренних переворотов в обозримом будущем. Такое мнение выразил Глава ДНР Денис Пушилин.
- Верю ли я в то, что сейчас возможны какие-то быстрые действия, перевороты на Украине - к сожалению, не верю. Почему? Потому что выжженное поле получилось, - заявил он в интервью ТАСС.
Глава ДНР пояснил, что такая ситуация является следствием целенаправленной политики, которая проводилась с 2014 года. По его словам, украинские спецслужбы системно устраняли или изолировали лидеров, способных выступить против действующей власти.
Пушилин также отметил «эффективность» киевского режима в борьбе с политическими оппонентами: часть таких людей украинское руководство подкупает, на других оказывает давление, а некоторые погибли в зоне боевых действий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушилин: 12 лет назад на Украине стало нормой убивать за убеждения
В ДНР почтили память жертв трагедии 2 мая 2014 года в Одессе (подробнее)