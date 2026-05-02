Пушилин не верит в переворот на Украине из-за зачистки политических оппонентов

Денис Пушилин считает, что киевский режим устранил всех способных на противостояние ему. Фото (архив): сайт Главы ДНР

Украинское политическое пространство стало «выжженным полем». Киевский режим последовательно устранил или изолировал всех потенциальных оппонентов, что исключает возможность каких-либо внутренних переворотов в обозримом будущем. Такое мнение выразил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Верю ли я в то, что сейчас возможны какие-то быстрые действия, перевороты на Украине - к сожалению, не верю. Почему? Потому что выжженное поле получилось, - заявил он в интервью ТАСС.

Глава ДНР пояснил, что такая ситуация является следствием целенаправленной политики, которая проводилась с 2014 года. По его словам, украинские спецслужбы системно устраняли или изолировали лидеров, способных выступить против действующей власти.

Пушилин также отметил «эффективность» киевского режима в борьбе с политическими оппонентами: часть таких людей украинское руководство подкупает, на других оказывает давление, а некоторые погибли в зоне боевых действий.

