НовостиОбщество2 мая 2026 8:49

Дети из ДНР и Ямала объединились в видеопроекте о культуре народов России

Воспитанники детсадов из Николаевки и Муравленко рассказали о быте разных народов страны
Ирина ДМИТРИЕВА
В детском саду «Светлячок» организовали настоящий фестиваль национальных культур. Фото: t.me/yamalryadom

Воспитанники детского сада «Светлячок» из Николаевки Волновахского округа ДНР подключились к видеопроекту «Дружба без границ: традиции народов России» вместе с детским садом «Снежинка» из Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает телеграм-канал «Ямал рядом».

- Дети при участии родителей подготовили костюмы народов России - татар, молдаван, греков, рассказали о традициях и быте, представили выступления для общего видео, - говорится в сообщении.

Тем временем в детском саду «Снежинка» также прошло тематическое занятие, посвященное культуре народов Севера. Воспитанники выступили в национальных костюмах коренных народов Ямала, прочитали стихи и исполнили фрагменты традиционных песен и танцев.

Проект «Дружба без границ» приурочен к Дню коренных малочисленных народов России и проводится в рамках Года единства народов РФ.

