Ансамбль «Донбасс» стал гостем Фестиваля народов Кавказа

С 28 по 30 апреля в Минеральных Водах проходил III Кавказский инвестиционный форум - крупнейшее экономическое событие на Северном Кавказе. Ярким дополнением делового мероприятия стал Фестиваль народов Кавказа, позволивший участникам окунуться в атмосферу неповторимого местного колорита. Фестиваль продемонстрировал многообразие традиций и культур Большого Кавказа и юга России, а одним из его почетных гостей стал ансамбль «Донбасс» из ДНР.

Донецкие артисты показали гостям форума концертную программу «Многонациональный Донбасс», которая наилучшим образом отражает самобытность их края.

- Наш творческий коллектив является представителем очень самобытного многонационального региона, и наша концертная программа «Многонациональный Донбасс» как раз отражает эту многонациональность и самобытность. Мы были рады показать ее участникам форума и своим творчеством добавить ярких красок в общую картину, - рассказала генеральный директор - художественный руководитель ансамбля «Донбасс» Ольга Горячева.

