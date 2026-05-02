В субботу погода в столице ДНР останется прохладной, но сухой. Расскажем, какой будет погода в Донецке 2 мая 2026 года.
Второй день мая, увы, не принесет заметного потепления. Днем воздух прогреется до +12 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +2 градусов, так что вечер и утро будут по-настоящему холодными.
По прогнозам синоптиков, 2 мая 2026 года осадков в Донецке не ожидается. Днем будет переменная облачность - солнце будет то выглядывать, то прятаться за облаками. Ночью также без осадков.
В течение суток в Донецке будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду днем и 3 метра в секунду ночью.
Атмосферное давление в столице ДНР 2 мая 2026 года будет стабильным с небольшим повышением. В утренние часы барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, а к ночи давление поднимется до 749 миллиметров ртутного столба. Такие незначительные колебания вряд ли скажутся на самочувствии метеозависимых людей.
Синоптики в этот день прогнозируют влажность воздуха от 31 до 70 процентов.
