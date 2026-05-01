В Мариуполе поздравили ветеранов труда с 1 Мая. Фото: t.me/vmgere

В праздник 1 Мая активисты «Молодой Гвардии Единой России» в Мариуполе поздравили заслуженных ветеранов труда. Торжественное мероприятие прошло в досуговом центре «Забота», где пожилым людям вручили благодарности и подарки.

Руководитель МГЕР Мариуполя Никита Аверкин отметил, что они поздравляют тех, кто большую часть жизни отдал работе на благо родного края. Среди награжденных - бывшие сотрудники металлургических предприятий, работники тяжелой промышленности, железной дороги и порта. Аверкин подчеркнул, что каждый из них отдал свою молодость и силы, чтобы отстроить и развить великую державу.

Ранее сообщалось, что 147 одиноких пожилых жителей Мариуполя, проживающих в доме-интернате №1, получили заботу и поддержку от Санкт-Петербурга. В интернат привезли одежду, посуду, средства личной гигиены, теплые пледы, а также специализированную мебель и инвентарь для маломобильных подопечных.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

