Центр «Воин» в ДНР начал обучать молодежь пайке и инженерии БПЛА.

В филиале центра «Воин» в Донецкой Народной Республике стартовало обучение инженерии беспилотных систем. Об этом рассказал директор организации Александр Камышов на праздновании двухлетия филиала.

По его словам, с этого года в центре начали осваивать пайку, инженерию БПЛА, а также настройку беспилотных аппаратов. Эти навыки ребята развивают в рамках одного из шести направлений. Среди других дисциплин - огневая и тактическая подготовка, тактическая медицина. Новыми направлениями стали снайпинг и спортивная подготовка в единоборствах.

На выставке, приуроченной к работе центра, также показали несколько образцов трофейного оружия стран НАТО. Камышов подчеркнул, что все инструкторы центра - ветераны боевых действий: от миротворческой миссии в Югославии до СВО, а также участники ополчения ДНР и сирийской операции.

В планах на год - запуск медиапроекта «Воин в лицах», в который войдет более 30 интервью с инструкторами.

Ранее сообщалось, что за два года работы в ДНР филиал центра «Воин» подготовил свыше четырех с половиной тысяч курсантов.

