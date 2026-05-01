В Донецке заработали аттракционы в парке Щербакова после открытия нового сезона (архивное фото)

В Донецке состоялось долгожданное открытие нового сезона в парке имени Щербакова. Об этом сообщил глава муниципального образования городского округа Донецк Алексей Кулемзин. Гостей ждала насыщенная праздничная программа и отличное настроение.

Для самых маленьких посетителей организовали яркое культурно-развлекательное мероприятие с участием мультипликационных героев и эффектное шоу мыльных пузырей. Ростовые куклы угощали детей мороженым. Любители интеллектуального досуга сразились в шахматном турнире.

На территории парка развернулась выставка мастеров декоративно-прикладного творчества. А главное - вновь заработали аттракционы, которые остаются излюбленным развлечением и для юных, и для взрослых дончан.

- Парк имени Щербакова вновь стал центром притяжения для жителей и гостей города. Впереди - целое лето новых событий, встреч и ярких впечатлений, - сказал Кулемзин.

