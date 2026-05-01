Санкт-Петербург доставил гумпомощь пожилым мариупольцам в дом-интернат. Фото: Представительство Санкт-Петербурга в Мариуполе

147 одиноких пожилых жителей Мариуполя, проживающих в доме-интернате №1, получили заботу и поддержку от Санкт-Петербурга. Команда представительства северной столицы в Мариуполе, руководитель «Молодой Гвардии» Никита Аверкин и общественный деятель Василий Лукунин организовали доставку необходимых вещей.

В интернат привезли одежду, посуду, средства личной гигиены, теплые пледы, а также специализированную мебель и инвентарь для маломобильных подопечных. Сотрудники учреждения поблагодарили всех причастных за доброту и неравнодушие, подчеркнув, как важна забота о старшем поколении.

Ранее сообщалось, что в Мариуполь доставили гуманитарную помощь из Санкт-Петербурга. Груз привезли в Мариупольскую школу-интернат №37, досуговый центр и Городскую больницу №2.

Кроме того, глава Мариуполя Антон Кольцов поздравил жителей города с праздником весны и труда. Он подчеркнул, что 1 Мая всегда было про жизнь и про дело.

