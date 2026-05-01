Жители Волновахского округа ДНР получили гуманитарную помощь ко Дню Победы

В преддверии Дня Победы жители Бугаса и Николаевки, расположенных в Волновахском округе ДНР, получили крупную партию гуманитарной помощи. Груз был направлен на подшефные территории из Ямала и насчитывает 52 посылки общим весом около 800 килограммов. Об этом сообщает телеграм-канал «Ямал рядом».

Для жителей Бугаса передали водный насос. Николаевка получила партию сплит-систем, а также необходимое оборудование для местных школ.

В состав груза вошла также праздничная атрибутика к 9 Мая, продукты питания, средства личной гигиены и подарки для ветеранов. Для благоустройства памятных мест были доставлены строительные материалы и краска.

Отдельную просьбу учли для жителя села Викторовка Юрия Воскобойникова - ему передали варган и ямальские консервы.

Сбор помощи осуществлялся в городе Муравленко, который с 2024 года шефствует над данными территориями и оказывает местному населению всестороннюю поддержку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подарки для бойцов и помощь местным жителям: Как волонтеры из Москвы помогают Донецку

Московские волонтеры продолжают регулярные гуманитарные миссии в ДНР (подробнее)