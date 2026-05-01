Сотрудники военного отдела СК России привели в порядок мемориал в Донецке. Фото: Военные следственные органы СК РФ

Сотрудники военного отдела Следственного комитета России привели в порядок мемориальный комплекс «Шурф шахты 4/4 бис» в Калининском районе Донецка. Это одно из главных памятных сооружений, отражающих преступления нацистской Германии против мирного населения Донбасса.

- Офицеры ведомства своими силами привели территорию в надлежащий вид. В ходе субботника военные следователи выполнили влажную уборку стелы, покосили траву и восстановили порядок на всей площади мемориала, включая обновление состояния тротуарного покрытия, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Столица Донецкой Народной Республики готовится отметить 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе к 9 Мая отреставрировали монумент «Жертвам фашизма».

Кроме того, сообщалось, что росгвардейцы благоустраивают мемориалы героям Великой Отечественной в Донбассе.

