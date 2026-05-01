Жителей ДНР призвали не пользоваться услугами посредников для записи в МФЦ

МФЦ ДНР предупреждает: никакие посредники не имеют права брать деньги за запись на прием. Фото: ТГ/Пушилин

В государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Донецкой Народной Республики» (ГБУ «МФЦ ДНР») выступили с официальным заявлением, предостерегая жителей от неправомерных действий третьих лиц. В последнее время участились случаи, когда неизвестные люди предлагают помощь в оформлении талонов предварительной записи в отделения МФЦ на платной основе.

Руководитель МФЦ ДНР Полина Кувалдина категорически опровергла возможность взимания платы за предварительную запись.

- Официально заявляю: оформление талонов предварительной записи в МФЦ ДНР осуществляется исключительно бесплатно! - подчеркнула она.

Руководитель МФЦ напомнила жителям Республики о доступных и законных способах предварительной записи. Граждане могут воспользоваться удобным онлайн-сервисом - чат-ботом МФЦ ДНР, обратиться в контакт-центр по номеру 119 или лично посетить одно из отделений центра.

- Никакие посредники не имеют отношения к деятельности МФЦ и не могут оказывать платные услуги по записи. Прошу вас не передавать свои персональные данные третьим лицам и не пользоваться подобными «услугами», - призвала Полина Кувалдина.

