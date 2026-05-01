В Мариуполе на улице Пашковского восстановили дом. Фото: Администрация Мариуполя

На улице Пашковского в Мариуполе восстановили дом. Функции генерального подрядчика на объекте осуществляла компания «РКС-НР». А эксперты «РосКапСтроя» в свою очередь проверяли, как идут работы в многоквартирном доме.

- Строители осуществили восстановление кровли, фасада, окон и дверей здания, отделки и электрики мест общего пользования, отмостки. Также проведено восстановление инженерных сетей: систем центрального отопления, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, водосточной системы, - рассказали в Администрации Мариуполя.

Ремонтно-восстановительные работы выполнялись при координации Минстроя России по заказу публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Ранее сообщалось, что на улице Урицкого в Мариуполе восстановили многоквартирный дом.

Кроме того, глава Мариуполя Антон Кольцов анонсировал массовое распределение компенсационных квартир среди жителей города во второй половине мая.

