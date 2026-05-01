Пушилин заявил, что Первомай отражает характер Донбасса

Жители ДНР отмечают 1 Мая - праздник всех трудящихся. Фото (архив): ТГ/Пушилин

Сегодня, 1 мая, жители Донецкой Народной Республики отмечают праздник всех трудящихся. В этот день чествуют тех, кто своим ежедневным трудом приближает мирное будущее родного края. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Первомай отражает характер Донбасса, - отметил он. - В нашем регионе тружеников - шахтеров, металлургов, хлеборобов, энергетиков, инженеров, врачей, учителей - избранное дело становится основой жизни. А главной силой - упорство и единство, преодолевающие любые преграды.

Глава ДНР поздравил земляков с праздником.

- Спасибо за личный вклад в развитие Республики! - подчеркнул он.

Напомним, что мероприятия на майские праздники в Донецке пройдут с учетом мер безопасности. Глава городского округа Алексей Кулемзин рассказал о подготовке к майским праздникам в столице ДНР.

