Пушилин заявил, что Первомай отражает характер Донбасса

Сегодня, 1 мая, жители Донецкой Народной Республики отмечают праздник всех трудящихся. В этот день чествуют тех, кто своим ежедневным трудом приближает мирное будущее родного края. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин.
- Первомай отражает характер Донбасса, - отметил он. - В нашем регионе тружеников - шахтеров, металлургов, хлеборобов, энергетиков, инженеров, врачей, учителей - избранное дело становится основой жизни. А главной силой - упорство и единство, преодолевающие любые преграды.
Глава ДНР поздравил земляков с праздником.
- Спасибо за личный вклад в развитие Республики! - подчеркнул он.
Напомним, что мероприятия на майские праздники в Донецке пройдут с учетом мер безопасности. Глава городского округа Алексей Кулемзин рассказал о подготовке к майским праздникам в столице ДНР.
