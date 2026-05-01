В ДНР займутся поддержкой семей и укреплением демографического потенциала

Вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина провела рабочую встречу с руководителем недавно созданного Центра демографических компетенций Давидом Пономаренко. Ключевым направлением деятельности этого учреждения станет комплексная поддержка семей и укрепление демографического потенциала Республики.

Планируется, что центр будет заниматься отслеживанием и анализом демографических показателей. Такой подход позволит более точно оценивать текущую ситуацию в разных населенных пунктах и понимать, какие меры государственной поддержки действительно эффективны, а какие требуют дальнейшей доработки или корректировки.

Кроме того, центр будет активно участвовать в разработке новых предложений, направленных на поддержку семей, а также совершенствование уже действующих программ помощи.

- Для нас важно, чтобы помощь была адресной, эффективной и отвечала реальным потребностям жителей, - подчеркнула вице-премьер Лариса Толстыкина.

Особое внимание в работе центра будет уделено тому, чтобы семейные ценности, а также интересы родителей и детей находили отражение при реализации самых разнообразных проектов и государственных программ. По словам Толстыкиной, именно такой, ориентированный на семью, подход должен послужить основой при принятии принципиальных решений в самых разных сферах жизни Республики.

