В ДНР определили приоритеты развития Макеевки

Вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина провела рабочую встречу с Юлией Ивановой, временно исполняющей обязанности руководителя администрации города Макеевка.
Вместе они обсудили вопросы социальной защиты населения в городе - работу профильных служб, эффективность и оперативность оказания помощи гражданам. Отдельно поднималась тема поддержки семей с детьми, пожилых людей и инвалидов.
Также были затронуты вопросы перспективного развития социальной инфраструктуры.
- Важно, чтобы обновлялись учреждения образования и здравоохранения, общественные пространства, повышалось качество коммунальных услуг, - подчеркнула вице-премьер.
По итогам встречи были согласованы дальнейшие совместные шаги, направленные на совершенствование системы социального обеспечения и повышение общего уровня жизни населения в Макеевке.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
