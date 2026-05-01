В ДНР определили приоритеты развития Макеевки

Вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина провела рабочую встречу с врио главы Макеевки Юлией Ивановой. Фото: ТГ/Толстыкина

Вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина провела рабочую встречу с Юлией Ивановой, временно исполняющей обязанности руководителя администрации города Макеевка.

Вместе они обсудили вопросы социальной защиты населения в городе - работу профильных служб, эффективность и оперативность оказания помощи гражданам. Отдельно поднималась тема поддержки семей с детьми, пожилых людей и инвалидов.

Также были затронуты вопросы перспективного развития социальной инфраструктуры.

- Важно, чтобы обновлялись учреждения образования и здравоохранения, общественные пространства, повышалось качество коммунальных услуг, - подчеркнула вице-премьер.

По итогам встречи были согласованы дальнейшие совместные шаги, направленные на совершенствование системы социального обеспечения и повышение общего уровня жизни населения в Макеевке.

