1 мая в Донецке температура воздуха прогреется до 11 градусов тепла

В пятницу в столице ДНР будет без осадков, и по-прежнему прохладно. Расскажем, какой будет погода в Донецке 1 мая 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Первый день мая, к сожалению, не принесет долгожданного тепла. Днем воздух прогреется всего до +11 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +3 градусов, так что вечер и утро будут по-настоящему холодными.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, 1 мая осадков в Донецке не ожидается. Днем будет облачно, но сухо - пасмурное небо не принесет дождя. Ночью погода останется преимущественно облачной, местами с прояснениями, но также без осадков.

ВЕТЕР

В дневные часы в Донецке будет дуть северный и северо-восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Ночью ветер немного стихнет до 2 метров в секунду, сохранив северное и северо-восточное направление. Северный ветер будет добавлять ощущение холода.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 1 мая 2026 года будет стабильным с небольшими колебаниями. В утренние часы барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, а к ночи давление опустится до 745 миллиметров ртутного столба. Такие незначительные изменения вряд ли скажутся на самочувствии метеозависимых людей.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Синоптики в этот день прогнозируют влажность воздуха от 42 до 71 процента.

