Школьники Макеевки побывали на хлебозаводе. Фото: Минсельхоз ДНР

Несмотря на популярность IT и креативных индустрий, интерес школьников к экскурсиям на производство не угасает. Традиционные профессии - пекаря, технолога, кондитера - по-прежнему остаются важными для общества. Об этом сообщили в Минсельхозе ДНР.

Для популяризации хлебопекарного дела и формирования уважения к труду на предприятиях сети «Мир хлеба» регулярно проходят профориентационные экскурсии. Ранее хлебозаводы уже посетили учащиеся школ №86, №103 и гимназии Макеевки. Очередную экскурсию на Макеевском хлебозаводе провели для четвероклассников из лицея №1 «Лидер».

Ребята познакомились со всеми этапами производства - от замеса теста до упаковки готовой продукции. Больше всего им понравилась практическая часть: школьники примерили на себя роль кондитеров и поучаствовали в творческом процессе.

Ранее сообщалось, что в школы Ясиноватского округа поступили станки и швейные машины для уроков труда. Кабинеты ОБЗР оснастили плакатами и тренажерами по безопасности.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

