Сотрудники МВД по ДНР стали призерами в соревнованиях по легкой атлетике

Сотрудники Министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике стали призерами в соревнованиях по легкой атлетике среди силовых ведомств. Противоборство команд посвятили 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
- Атлеты была разделены по возрастным группам и принимали участие в забегах на 200 метров, 1 километр и 3 километра. По результатам соревнований лучшими были признаны представители Росгвардии. Второе и третье место заняли спортсмены из 51-й гвардейской общевойсковой армии и УФСБ. Сотрудники МВД были отмечены наградами в личных зачетах, - рассказали в пресс-службе МВД по ДНР.
Соревнования прошли под эгидой региональной организации «Динамо».
Ранее сообщалось, что боксеры из Донецкой Народной Республики стали чемпионами международных соревнований «MINSK OPEN», которые прошли В столице Беларуси, Минске.
