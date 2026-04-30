Сотрудники МВД по ДНР стали призерами в соревнованиях по легкой атлетике

Сотрудники Министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике стали призерами в соревнованиях по легкой атлетике среди силовых ведомств. Противоборство команд посвятили 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

- Атлеты была разделены по возрастным группам и принимали участие в забегах на 200 метров, 1 километр и 3 километра. По результатам соревнований лучшими были признаны представители Росгвардии. Второе и третье место заняли спортсмены из 51-й гвардейской общевойсковой армии и УФСБ. Сотрудники МВД были отмечены наградами в личных зачетах, - рассказали в пресс-службе МВД по ДНР.

Соревнования прошли под эгидой региональной организации «Динамо».

Ранее сообщалось, что боксеры из Донецкой Народной Республики стали чемпионами международных соревнований «MINSK OPEN», которые прошли В столице Беларуси, Минске.

