В Мариуполе после капремонта открывается детский сад №152 на проспекте Победы. Фото: УТНКР

В Мариуполе завершилось капитальное восстановление яслей-сада №152 на проспекте Победы. Учреждение уже передали администрации города, и в ближайшее время оно примет детей. Работы стартовали в середине 2024 года и велись комплексно - от демонтажа разрушенных конструкций и старых бетонных полов до полной модернизации всех систем. В пиковый период на объекте трудились 70 специалистов. Об этом сообщили в Стройконтроле Подмосковья.

В ходе ремонта заменили кровлю, полностью обновили инженерные сети, смонтировали специализированные слаботочные системы, провели внутреннюю отделку. Оборудован современный пищеблок с технологическим оснащением полного цикла, заменены эвакуационные лестницы, выполнен фасад, уложено безопасное покрытие и установлены новые игровые комплексы.

Особое внимание уделили безопасности: в здании смонтированы системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, установлены нетравмоопасные высокие ограждения лестничных маршей и площадок с несколькими уровнями перил под разные возрастные группы. Игровые комнаты, спальни и вспомогательные помещения оформили в светлой цветовой гамме с элементами художественной росписи.

Ремонт выполнен под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и ООО «РКС-НР»

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

