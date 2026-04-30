В Донецке открылась выставка «Жизнь в искусстве» Зураба Церетели. Фото: Минкультуры ДНР

В Донецке на базе Республиканского художественного музея состоялось торжественное открытие выставки «Жизнь в искусстве» Зураба Церетели. Организаторами выступили Министерство культуры ДНР, Российская академия художеств, Московский музей современного искусства и Донецкий республиканский художественный музей.

- Открытие выставки Зураба Константиновича Церетели «Жизнь в искусстве» - знаковое событие для культурной жизни Донецкой Народной Республики. Мы благодарны Российской академии художеств и Московскому музею современного искусства за то, что жители и гости Донбасса могут увидеть работы великого мастера, чье имя известно во всем мире, - выступил с приветственным словом министр культуры ДНР Михаил Желтяков.

Выставка открылась в Год единства народов России, и ее работа продлится до 12 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Народном Совете ДНР открылась выставка в честь Владимира Жириновского.

