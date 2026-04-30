Премьер-министр ДНР ответил на вопрос о повышении стипендий у студентов

Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков ответил на вопрос, который был задан на марафоне общества «Знание», о повышении стипендий у студентов.
- Поскольку высшие учебные заведения подчиняются федеральному Министерству науки и высшего образования, минимальные нормативы для государственных стипендий устанавливает Правительство Российской Федерации с учетом уровня инфляции, - рассказывает Чертков. - С началом нового учебного года планируется ежегодная индексация государственных стипендий для студентов вузов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажёров. Эта мера предусмотрена федеральным законодательством и направлена на компенсацию инфляции.
Он также добавил, что недавно депутаты Госдумы РФ выступили с инициативой установить базовый уровень государственной академической стипендий в размере не менее 100% прожиточного минимума.
Ранее сообщалось, что студенты Донецкого института управления - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) получили уникальную возможность посетить Совет Федерации.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ПГТУ стал единственным вузом из воссоединенных регионов России, студенты которого смогли пройти в финал престижного инженерного конкурса