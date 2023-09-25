В ДНР начали ремонт одной из крупных дорог муниципалитета Большой Харцызск

Сейчас дорожники фрезеруют старое покрытие. Фото: Минтранс ДНР

Специалисты из Нижнего Новгорода начали ремонт одной из крупных дорог муниципалитета Большой Харцызск в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что речь, в частности, идет о подъезде к селу Золотаревка от автомобильной дороги Н-21.

- Сейчас дорожники фрезеруют старое покрытие. Асфальтовая крошка в соответствии с современными стандартами устройства дорог будет использована для укрепления обочин, - заявили в ведомстве.

Сообщается также, что общая площадь нового покрытия дороги составит более 20 тысяч квадратных метров.

Напомним, ранее сообщалось, что дорожники завершают ремонт автомобильной дороги «Тельманово - Запорожец» в ДНР. На данный момент специалисты уже восстановили 8,5 километров асфальтобетонного покрытия. Кроме того, они продолжают фрезерование асфальта на трассе «Старобешево - Новый Свет». Сейчас работы выполнены на 12,3 км покрытия из 13,4 км.

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