В ДНР выделили средства на ремонтные работы в прифронтовых районах Донецка

В прифронтовых районах Донецка проведут ремонтно-восстановительные работы. Фото: Минстрой ДНР

В ДНР выделили дополнительные средства для проведения ремонтных работ в прифронтовых районах Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин по итогам оперативного совещания с членами Правительства Республики, руководителями органов исполнительной власти, а также главами городов и районов.

Он отметил, что деньги поступят из резервного фонда. Их направят на ремонтно-восстановительные мероприятия в четырех районах столицы ДНР.

- Из Резервного фонда Правительства Республики выделены дополнительные средства на проведение ремонтно-восстановительных работ для прифронтовых районов Донецка - Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского, - заявил Пушилин.

Напомним, ранее сообщалось, что в четырех районах Донецка - Киевском, Кировском, Куйбышевском и Петровском - существует проблема с подачей теплоносителя в дома. Одним из негативных факторов является нехватка сотрудников коммунальных предприятий.

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