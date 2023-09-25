В ДНР будут судить военнослужащего ВСУ за артобстрел жилых домов в Коминтерново

Украинского военного обвиняют в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецкой Народной Республике передали в суд уголовное дело в отношении 52-летнего военнослужащего 1 отдельного батальона 36 бригады морской пехоты ВСУ Сергея Присяжнюка, который вел артиллерийские обстрелы жилых домов мирных жителей. Об этом сообщили «КП Донецк» в Прокуратуре ДНР.

Как выяснилось в ходе следствия, с августа по сентябрь 2019 года Присяжнюк вместе с сослуживцами находился на боевой позиции «Гром» около села Павлополь в Волновахском районе. По приказу командования он открывал артиллерийский огонь по жилым домам, расположенным в селе Коминтерново Новоазовского района ДНР.

- В результате обстрелов повреждения получили 3 домовладения, расположенные в вышеуказанном населенном пункте, - рассказали в прокуратуре.

Теперь военного обвиняют по части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). Уголовное дело в отношении Присяжнюка направлено для рассмотрения в Верховный суд Донецкой Народной Республики.

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