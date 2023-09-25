В Харцызске поймали мужчину, укравшего сумку с деньгами у прохожей

Полицейские Харцызска задержали мужчину, который украл сумку с деньгами у прохожей (архивное фото). Фото: МВД ДНР

Полицейские раскрыли кражу в Харцызске. К ответственности привлекли мужчину, который украл сумку с деньгами у прохожей. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

— Обратилась местная жительница с заявлением о том, что в сквере, расположенном в центре города, неизвестный похитил ее сумку с денежными средствами в размере 2500 рублей и пакет с личными вещами. Сумма причиненного ущерба составила более 7 тысяч рублей, — заявили в МВД. — В ходе проведения оперативных мероприятий стражи порядка установили и задержали 58-летнего горожанина.

Злоумышленник рассказал, что увидел сумку на лавочке. Мужчина воспользовался ситуацией и похитил сумку, пока ее владелица была отвлечена разговором по телефону. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

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